Guerre en Ukraine : les combats se poursuivent dans les faubourgs de Bakhmout

Les Russes assurent avoir pris le contrôle de la ville emblématique de Bakhmout, en Ukraine. Pourtant, les combats se poursuivent dans les faubourgs de la ville, alors qu’une minuscule poche de résistance subsiste.

Les équipes de France 2 ont suivi la 57ème brigade ukrainienne. Ces soldats ont pour mission de protéger les quelques kilomètres carrés repris aux Russes sur le flanc nord de Bakhmout (Ukraine). Ces tirs ont aussi pour but d’éviter à l’armée russe d’avancer davantage. “On voudrait leur couper la route”, précise le commandant. À l’intérieur de la ville, les troupes de Kiev ne contrôlent presque plus rien, même si une poignée de combattants ukrainiens combattent dans les ruines.

Épuisement général des soldats ukrainiens

L'épuisement se ressent aussi chez les tankistes ukrainiens. La bataille de Bakhmout est leur cauchemar. Leur moral n’est pas au plus haut. “On se fait bombarder, on a des contusions, on vit de gros chocs, mais il faut reprendre ses esprits”, explique l’un deux. Les tanks modernes sont à l’arrière, en prévision de la grande offensive. La bataille pour les décombres de Bakhmout n’est pas terminée, alors qu’il y a déjà eu 100 000 morts et blessés côté russe selon les services de renseignements américains, conclut Maryse Burgot.