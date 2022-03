Guerre en Ukraine : les forces séparatistes se préparent à partir au front

L’armée russe affirme avoir réalisé la jonction entre ses troupes et celles des séparatistes pro-russes du Donbass. Franceinfo a pu les suivre à Novoazovsk (Ukraine).

Il y a quelques jours, ils n’étaient que de simples civils. Aujourd’hui, à Novoazovsk (Ukraine), ils portent l’uniforme des forces séparatistes pro-russes. Des volontaires et des appelés de tous âges. La mobilisation a été décrétée pour tous les hommes de 18 à 55 ans. "On a de tout ici. Tous les gars se sont levés dans un mouvement patriotique et sont partis pour défendre leur patrie", explique l’un d’entre eux.

Un concert pour galvaniser les troupes

Tous se disent prêts à combattre aux côtés des russes pour conquérir tout le Donbass. Pour galvaniser les troupes, une star russe de la chanson est venue donner un concert. Elle chante la grandeur de ceux qui se battent pour le Donbass. "Notre patrie, c’est la république de Donetsk, le Donbass, on est pour la Russie", s’émeut l’un des spectateurs, qui partira dans quelques jours pour le front. "Ce concert devait initialement se dérouler un peu plus loin, mais les forces séparatistes ont été contraintes de changer leurs plans car là-bas, il y a des combats. Nouvelle preuve que la bataille pour la prise de Marioupol est très dure", résume le journaliste sur place Luc Lacroix.