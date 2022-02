Guerre en Ukraine : dans le Donbass, entre peur et haine des pro-Russes pour l’autre camp

Dans le Donbass, à l'est de l’Ukraine, cette région que se disputent Ukrainiens et séparatistes pro-Russes depuis huit ans, une équipe de France 2 a pu se rendre au nord de Donetsk, dans une ville où presque tous disent soutenir l'offensive russe. Les mots expriment une réconciliation impossible.

Les rues de Gorlovka, au nord de Donetsk (Ukraine) côté séparatiste pro-russe, sont quasiment vides. Dimanche 27 février, ce quartier a essuyé des tirs à l’arme lourde. Encore sous le choc, la plupart des habitants se terrent chez eux. Dans tout le quartier, des dizaines de vitres ont été soufflées. Il n’y a plus d’électricité. Au-delà des dommages, la peur et une haine tenace pour l’autre camp. "Je suis en colère contre l’Ukraine, parce qu’on leur a dit de reculer. Et non, ils recommencent. Pourquoi on doit subir ça ?", s’agace une habitante. Presque tous disent soutenir l’offensive russe même si, bien souvent, ils ont de la famille au-delà de la ligne de front.



Un fossé extrêmement profond

En sauvant ce qui peut encore l’être, une femme raconte qu’elle a bien vu les images des Ukrainiens qui ont peur de l’autre côté, mais elle n’a plus de compassion à offrir, y compris pour ceux qu’elle connaît. "Chez eux, ils n’ont peur que depuis un jour, nous ça dure depuis huit ans", peste-t-elle. Après huit ans de séparation et de conflit armé, "le fossé entre ceux qui vivent côté séparatistes et ceux qui vivent de l’autre côté est désormais extrêmement profond", rapport Luc Lacroix, envoyé spécial dans la région de Donetsk.