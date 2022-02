Guerre en Ukraine : les avoirs de Poutine et Lavrov gelés par l’Union européenne

Pour affaiblir Vladimir Poutine, l'Occident veut vider son porte-monnaie. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Europe ont pris des sanctions ciblées. Bruxelles va geler les avoirs de Poutine, dont la fortune est estimée à plusieurs milliards d'euros. "Le gel des avoirs d'un dirigeant étranger, c'est souvent une mesure qui est très symbolique. L'impact direct, il est relativement faible, en général ce type de dirigeant a déjà prévu que ses avoirs soient dans des zones qui ne sont pas directement concernées", explique Christopher Dembik, économiste chez Saxo Bank.

Le Kremlin ne peut plus emprunter d’argent en Europe

Les mesures les plus importantes visent l'État russe. Le Kremlin ne peut plus emprunter de l'argent en Europe. Les technologies de pointe, logiciels comme composants électroniques, ne lui seront par ailleurs plus vendus, tout comme les avions ou pièces aéronautiques. Les dernières années, la Russie a toutefois rempli ses caisses d'or et de devises du monde entier, l'équivalent de 600 milliards de dollars. Elle a également tissé des liens avec la Chine. L'Europe possède une dernière arme : couper l'accès de la Russie au réseau bancaire Swift, qui permet d'effectuer des paiements dans le monde entier.

