Guerre en Ukraine : les alliés occidentaux renouvellent leur soutien à Kiev après les frappes russes massives

Les bombardements de Moscou ont fait au moins 30 morts et plus de 160 blessés, selon un bilan provisoire vendredi 29 décembre.

Le message est unanime : soutenir Kiev. Plusieurs pays occidentaux ont fait bloc derrière l'Ukraine, après les frappes massives de missiles russes sur plusieurs villes ukrainiennes qui ont fait au moins 30 morts et plus de 160 blessés, selon un bilan provisoire vendredi 29 décembre.

La France a condamné "avec la plus grande fermeté" la "stratégie de terreur" employée par Moscou et "continuera à soutenir l'Ukraine", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a dénoncé des "frappes lâches et aveugles", et promis que l'UE "se tiendra aux côtés de l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra".

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk, a de son côté appelé Moscou à "mettre fin immédiatement à ces attaques" et "à respecter les lois internationales régissant les conflits", en rappelant que "le droit international humanitaire interdit explicitement les attaques visant délibérément des biens civils, ainsi que les attaques aveugles, quelles que soient les circonstances".

"Donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin"

Londres a de son côté annoncé l'envoi d'environ 200 missiles anti-aériens à l'Ukraine, "un message irréfutable selon lequel, face à la barbarie russe, le Royaume-Uni reste absolument déterminé à soutenir l'Ukraine", a déclaré le ministre britannique de la Défense dans un communiqué. Le président russe Vladimir Poutine "teste les défenses ukrainiennes et la détermination de l'Occident", a déclaré le ministre, qui appelle "le monde libre" à "se rassembler et à redoubler d'efforts pour donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour gagner".

Un message partagé par Joe Biden, pour qui "nous ne pouvons pas laisser tomber l'Ukraine". Le président des Etats-Unis a exhorté le Congrès à "agir sans plus attendre" après les "bombardements massifs" en Ukraine : "A moins que le Congrès ne prenne des mesures urgentes au cours de la nouvelle année, nous ne serons pas en mesure de continuer à envoyer les armes et les systèmes de défense aérienne, indispensables à l'Ukraine pour protéger son peuple", a averti le dirigeant.

Les nouvelles promesses d'aide occidentale à Kiev sont récemment tombées au plus bas depuis le début de l'invasion russe. Washington a débloqué le 27 décembre sa dernière tranche d'aide militaire disponible sans un nouveau vote du Congrès, mais les parlementaires républicains réclament des concessions importantes sur la politique migratoire du pays avant d'accepter la mobilisation de fonds supplémentaires.