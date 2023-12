Guerre en Ukraine : les Etats-Unis débloquent une nouvelle tranche d'aide militaire pour Kiev, la dernière disponible sans un nouveau vote du Congrès

Le robinet est pour le moment à sec. Les Etats-Unis ont annoncé le déblocage d'une nouvelle enveloppe d'aide militaire de 250 millions de dollars pour l'Ukraine, mercredi 27 décembre. Il s'agit de la dernière tranche mobilisable par Washington sans un nouveau vote au Congrès américain, fortement divisé sur le sujet.

Les Etats-Unis sont déjà le pays fournissant le plus important soutien financier et militaire à Kiev, avec plus de 110 milliards de dollars engagés depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Mais au Congrès américain, les négociations patinent toujours entre parlementaires républicains et démocrates sur la validation de l'enveloppe de 61 milliards réclamée avec insistance par le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'opposition républicaine a déjà fait échouer l'adoption d'une nouvelle enveloppe d'aide, réclamant d'abord des concessions importantes de Joe Biden sur la politique migratoire du pays. Les chefs du Sénat ont déjà acté que le Congrès terminerait l'année sans valider de nouveaux fonds.

"Il est impératif que le Congrès agisse dès que possible pour faire prévaloir nos intérêts en matière de sécurité nationale en aidant l'Ukraine à se défendre", a affirmé le secrétaire d'Etat Antony Blinken dans un communiqué. Les nouvelles annonces d'aide internationale pour l'Ukraine ont récemment atteint leur plus bas niveau depuis le début de l'invasion russe, selon le Kiel Institute for the World Economy, qui recense les engagements en faveur de Kiev.