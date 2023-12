Guerre en Ukraine : une vague de frappes russes touche plusieurs villes, dont Kiev et Lviv

Aucune région n'a été épargnée. La Russie a lancé, vendredi 29 décembre, une vaste série de frappes sur plusieurs villes à travers l'ensemble de l'Ukraine, ciblant notamment la capitale, Kiev, ainsi que les agglomérations de Kharkiv (nord-est), de Lviv (ouest) et d'Odessa (sud). Une alerte aérienne généralisée à l'ensemble du pays a été activée vers 7 heures du matin, heures locales, tandis que des explosions ont été entendues à Kiev où, selon son maire, Vitali Klitschko, la "défense antiaérienne fonctionne activement".

A Lviv, une ville de l'ouest du pays, plus rarement visée, son homologue Andriy Sadovyi a évoqué "deux frappes" dans une attaque menée au total par "dix Shaheds", des drones de fabrication iranienne. Le responsable a évoqué "un incendie dans une installation cruciale", sans livrer davantage de détails.

Ces attaques surviennent au lendemain de frappes russes qui ont fait trois morts et neuf blessés dans deux villages de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités locales.

Kharkhiv, Dnipro et Odessa également touchées

Dans le nord-est du pays, trois personnes ont été blessées dans une frappe sur la ville de Konotop, dans la région de Soumy, où un immeuble d'habitation a notamment été touché, selon l'administration militaire locale. Trois drones iraniens Shahed y ont été détruits, selon l'armée.

Plus à l'Est, Kharkiv a essuyé au moins dix frappes en deux vagues qui, jusqu'à nouvel ordre n'ont pas fait de victimes, selon le chef de l'administration militaire locale, Oleg Synegubov. Un hôpital du quartier de Kyivskyi a toutefois été endommagé, a indiqué la police locale. Le maire de la ville, Igor Terekhov, a précisé que les frappes avaient été menées par des missiles S-300 et X-22, et qu'elles ont perturbé l'approvisionnement électrique des transports.

Les autorités ont également rapporté des explosions dans la région de Dnipro.

A Odessa, au Sud, un immeuble a été endommagé à la suite d'une frappe survenue dans la nuit, mais l'incendie qui en a résulté a été rapidement maîtrisé, a fait savoir le maire, Gennady Trukhanov.