Direct Guerre en Ukraine : au moins 10 morts après des attaques aériennes d'ampleur sur Kiev, Lviv ou encore Odessa

Au petit matin, vendredi 29 décembre, la Russie a lancé une vaste série de frappes sur plusieurs villes à travers l'ensemble de l'Ukraine, ciblant notamment Kiev, la capitale, ainsi que Kharkiv (nord-est du pays), Dnipro (est), Lviv (ouest) ou encore Odessa (sud). Selon un bilan provisoire des responsables ukrainiens, ces frappes ont fait au moins dix morts et des dizaines de blessés. Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-Est), "près de 15 personnes ont été touchées. Quatre d'entre elles sont mortes" , a déclaré son gouverneur Serguiï Lyssak, tandis que des responsables locaux ont fait état de deux morts à Kiev, deux morts à Odessa (Sud), un mort à Kharkiv (Nord-Est) et un autre à Lviv (Ouest). Suivez notre direct.

L'Ukraine réclame "plus d'aide et de moyens". "Nous faisons tout notre possible pour renforcer notre bouclier aérien", a déclaré vendredi matin Andriy Yermak, le chef de cabinet du président ukrainien. "Mais le monde doit voir que nous avons besoin de plus d'aide et de moyens pour arrêter cette terreur", a-t-il ajouté, dans un message publié sur le réseau social Telegram, en appelant à l'aide de la communauté internationale.

Tout le pays en alerte. Une alerte aérienne généralisée à l'ensemble du pays a été activée vers 7 heures du matin (heure locale) tandis que des explosions ont été entendues à Kiev où, selon son maire, Vitali Klitschko, la "défense antiaérienne fonctionne activement". Jeudi, des frappes russes avaient fait trois morts et neuf blessés dans deux villages de la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités locales.

Un drone ukrainien abattu en Russie. Le ministère de la Défense russe a annoncé vendredi avoir détruit un drone ukrainien au-dessus de la région de Koursk, au nord de la frontière ukrainienne. Mardi, Moscou avait confirmé qu'un de ses navires avait été endommagé dans une attaque de Kiev en Crimée annexée.