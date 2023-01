Guerre en Ukraine : le témoignage d'un déserteur de la milice russe Wagner

Andreï Medvedev, un militaire de la milice Wagner, assure avoir déserté. Aujourd'hui réfugié en Norvège, il dénonce les pratiques du groupe paramilitaire russe en attendant d'obtenir le statut de réfugié.

Andreï Medvedev se présente comme un ancien mercenaire du groupe paramilitaire russe Wagner. Il affirme avoir déserté et se trouve désormais en Norvège. Dans une vidéo, il explique son choix : "Le groupe Wagner a modifié mon contrat sans me demander mon avis. En le prolongeant de six puis huit mois. J'ai quitté mon poste sans permission. Je commençais à être mécontent de ce qui se passait là-bas", décrit l'intéressé. Il parle notamment de la ville de Bakhmout, où Wagner a été présent pendant un temps ? (suite ?). Andreï dit s'y être battu pendant plusieurs mois.

"On était de la chair à canon"

"Pour nos chefs, on était de la chair à canon. On partait à l'assaut sans arrêt.", témoigne-t-il. Il raconte s'être enfui à pied, rejoignant ainsi la Norvège par la frontière en traversant une rivière gelée, la Pasvik. Une traversée dangereuse au cours de laquelle des militaires russes lui auraient tiré dessus. Dans sa confession, Andreï évoque beaucoup Evgueni Prigojine, le chef impitoyable de la milice, qui aurait mis sa tête à prix. Si Andreï est bien un déserteur, il aura fui son pays pour dénoncer la guerre menée par Moscou et pourra bénéficier du statut de réfugié comme plusieurs autres militaires russes avant lui.