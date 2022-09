Guerre en Ukraine : le récit de deux filles d'un militaire russe, traumatisé par le conflit

C'est l'histoire d'une famille russe déchirée par la guerre en Ukraine. Anastassia et Elizaveta sont deux sœurs jumelles, elles ont 18 ans et vivent à Pskov (Russie), près de la frontière lettonne. Leur vie a basculé en mars dernier, quand leur père, un parachutiste chevronné, est envoyé sur le front. Il a participé à l'offensive sur Kiev (Ukraine), une débâcle pour l'armée russe dès les premiers jours du conflit. Avec son régiment, il a ensuite affronté la résistance ukrainienne pendant de longues semaines, jusqu'à son retour récent en Russie, pour des raisons de santé.



"Je ressens une énorme culpabilité pour tous les Ukrainiens"

Traumatisé psychologiquement, il a raconté ses peurs à ses filles, qui ont témoigné, mardi 13 septembre. "Il a été dans les endroits les plus chauds, sous le feu en permanence. Mentalement, ça l'a beaucoup atteint. Il nous a dit qu'un jour, il s'était caché six heures lors d'une attaque au lance-roquettes. Il y avait beaucoup de morts autour de lui", confie Elizaveta. "On ne peut pas nier qu'il ait été un occupant, c'est vraiment bien triste. Mais nous l'aimons tellement", ajoute-t-elle. Un amour filial qui n'efface pas les crimes commis par l'armée russe. "Je ressens une énorme culpabilité pour tous les Ukrainiens. Je suis désolé qu'ils vivent cela à cause de nous, les Russes", déplore de son côté Anastassia. Aujourd'hui, la famille espère pouvoir tourner la page et revivre ensemble, comme avant, en temps de paix.