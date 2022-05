Guerre en Ukraine : le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu à Irpin, près de Kiev

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est rendu, dimanche 8 mai, à Irpin dans la banlieue de Kiev (Ukraine), ville dévastée par des combats intenses entre les armées ukrainienne et russe, avant son occupation en mars par les Russes, a annoncé le maire de la ville.

"(Justin Trudeau) est venu à Irpin pour voir de ses propres yeux toutes les horreurs que les occupants russes ont faites à notre ville", a écrit Oleksandre Markouchine sur Telegram, accompagnant son message de photos prises avec Justin Trudeau dans la ville détruite.

PM Justin Trudeau visited Irpin, Kyiv Oblast, the town nearly destroyed by the Russian invaders amid their attack on Kyiv in late February and throughout March.https://t.co/avAp2UC0WQ pic.twitter.com/ffobS9LqT9