Guerre en Ukraine : le point sur la situation après 100 jours de conflit

Au 100e jour de la guerre en Ukraine, la situation est particulièrement tendue dans la région du Donbass. Les forces russes y enregistrent des succès au détriment des Ukrainiens. Après 100 jours de conflit, où en est-on ? L'Occident parle désormais d'une guerre d'usure.

Un conflit parti pour durer ?

"20% du territoire ukrainien, selon Volodymyr Zelensky, serait désormais aux mains de la Russie. C'est trois fois plus qu'avant le début de l'offensive russe, car Moscou contrôlait déjà la Crimée et puis, avec ses alliés séparatistes, une partie du Donbass", explique Luc Lacroix, en direct de Donetsk (Ukraine). "Une partie seulement", tempère toutefois le journaliste, qui précise que "le Donbass, c'est l'objectif prioritaire de Vladimir Poutine". Luc Lacroix fait toutefois état d'un conflit, pour l'heure, "sans vainqueur ni vaincu. La ligne de front globalement est stable depuis plusieurs semaines. Il y a énormément de combats, mais il n'y a plus de percées spectaculaires, ce qui fait dire que ce conflit pourrait bien durer".