DIRECT. Ukraine : au 100e jour de conflit, la Russie poursuit l'offensive sur le Donbass

L'invasion de l'Ukraine par la Russie entre dans son 100e jour, vendredi 3 juin. Cette offensive se concentre depuis plusieurs semaines sur la région du Donbass, plus particulièrement sur Severodonetsk, une ville stratégique de l'est du pays que tentent de défendre les troupes ukrainiennes. "Nous avons rencontré quelques succès dans la bataille pour Severodonetsk. Mais il est encore trop tôt. C'est la zone la plus difficile actuellement", a déclaré jeudi soir le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, évoquant une situation similaire aux alentours, notamment à Lyssytchansk et à Bakhmout. Suivez notre direct.

• Des combats dans la région de Lougansk. "Aujourd'hui nous combattons et tenons chaque mètre de la région de Lougansk", a déclaré vendredi matin Serguiï Gaïdaï, gouverneur de ce territoire. "Et, malgré toutes les déclarations des Russes, nous célébrons son anniversaire sous le drapeau ukrainien". "Depuis 100 jours, ils détruisent tout ce qui démarquait la région de Lougansk", a-t-il ajouté, affirmant que plus de 400 km de "routes aux standards européens" avaient été détruites ainsi que 33 hôpitaux, 237 cliniques rurales, près de 70 écoles et 50 maternelles.

• 20% du territoire ukrainien occupé. Les forces russes contrôlent actuellement "environ 20%" du territoire ukrainien, soit près de 125 000 kilomètres carrés, selon le chef d'Etat ukrainien. Avant l'invasion, les forces russes ou prorusses y contrôlaient 43 000 km2, depuis l'annexion de la Crimée et la prise d'un tiers du Donbass en 2014.

• De nouvelles sanctions européennes contre Moscou. Sur le plan diplomatique, les pays de l'UE ont approuvé jeudi un sixième paquet de sanctions contre Moscou incluant un embargo, avec des exemptions, sur les achats de pétrole mais renoncé à inscrire sur la liste noire le chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, sous la pression de la Hongrie. Le texte doit encore recevoir l'accord écrit de chaque Etat membre en vue de sa publication vendredi au Journal officiel pour permettre l'entrée en vigueur des mesures, a précisé la présidence française du Conseil de l'UE.

• Moscou déclare avoir stoppé l'afflux de combattants étrangers. La Russie a affirmé jeudi avoir stoppé l'afflux de "mercenaires" étrangers voulant combattre aux côtés de l'armée de Kiev, à force de leur infliger de lourdes pertes ces dernières semaines. Selon le ministère russe de la Défense, le nombre de combattants étrangers a été "quasiment divisé par deux", passant de 6 600 à 3 500, et un "grand nombre" d'entre eux "préfèrent quitter" le pays, assure-t-il.