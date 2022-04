Guerre en Ukraine : le poignant témoignage des enfants de Kharkiv

À Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des enfants vivent terrés, à l'abri des bombes dans un grand parking sous-terrain. Ils ont entre 8 et 14 ans. Au 62e jour de la guerre en Ukraine, France Télévisions dévoile leur témoignage. "C'est là que mes parents dorment et c'est là que les parents de mon copain dorment", explique l'un d'eux, en montrant plusieurs matelas.

L'espoir

"Le matin, je rentre chez moi pour faire mes devoirs, puis je reviens ici [dans le parking ndlr.] pour déjeuner, jouer aux cartes. Et c'est tous les jours comme ça", explique Alexandre Dolinsky, 14 ans. Plus de cours de danse, plus de séance de kick-boxing, depuis deux mois, le quotidien de ces enfants a été chamboulé. À l'extérieur, la ville de Kharkiv est en ruine. Pourtant, entre désolation et destruction subsiste cette petite flamme propre aux enfants : celle de l'espoir.