DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis réunissent leurs alliés pour armer davantage le pays

Il est bientôt 9 heures, on fait le point :



• "Le devoir d'une force dominante, c'est de rassembler", intime l'ancien Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Une première rencontre entre La France insoumise et le Parti socialiste aura lieu demain, pour discuter d'un possible accord pour les élections législatives. Suivez notre direct.



• Le milliardaire Elon Musk rachète le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Voici trois questions qui se posent après ce rachat.



• Les Etats-Unis réunissent en Allemagne une quarantaine de pays alliés pour armer davantage l'Ukraine face à l'envahisseur russe, qui a mis en garde contre un danger "réel" d'une troisième guerre mondiale.



•Une trentaine de militants du collectif écologiste Résistances Locales ont symboliquement fermé le ministère de la Transition écologique, à Paris, en érigeant un mur de parpaings tagué du slogan "Ministère fermé, reprenons les terres". Ils veulent ainsi démontrer leur opposition aux "projets polluants".

: "Parler en ukrainien, c'est une toute petite partie de ce que je peux faire pour renforcer mon pays."



Alors que le russe est couramment parlé dans une partie de l'Ukraine, la guerre ravive un élan patriotique... qui passe aussi par une réappropriation de la langue ukrainienne. Franceinfo a rencontré des russophones ukrainiens.

