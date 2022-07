Guerre en Ukraine : le pays se prépare à une nouvelle offensive russe dans le Donbass

En Ukraine, après quatre mois et demi de guerre, les bombardements continuent de faire des victimes quotidiennement. Les autorités ukrainiennes anticipent en ce moment une nouvelle offensive russe sur des villes stratégiques du Donbass.

Lundi 11 juillet, les habitants de Kramatorsk (Ukraine) profitent de quelques moments de répit pour sortir de chez eux et récupérer un peu d'aide alimentaire. Depuis quelques jours, les affrontements dans la région se sont calmés, mais personne ici ne se fait d'illusions : les combats vont bientôt reprendre. Il y avait 150 000 habitants à Kramatorsk avant la guerre. 75% de la population a fui la ville. D'après les experts, les villes de Kramatorsk et Sloviansk sont les deux prochaines cibles de l'armée russe, qui grignote du terrain dans cette région de l'est de l'Ukraine.



L'Ukraine lance une contre-offensive dans le sud du pays

Dans une tranchée à la frontière du Donbass, des soldats ukrainiens attendent la nouvelle offensive russe annoncée par leur état-major. Ils sont confiants dans l'issue des combats. "Nous gagnerons de toute façon, mais à quel prix ? Plus nous recevons d'armes, moins ils attaqueront", explique Anton, soldat ukrainien. Par ailleurs, les Russes continuent de bombarder le reste de l'Ukraine, comme à Mykolaïv, où 12 personnes ont été blessées.



Lundi, l'Ukraine a annoncé une contre-offensive dans le sud du pays, en direction de Kherson (Ukraine). Dans la nuit, l'armée ukrainienne affirme y avoir bombardé un dépôt de munitions. D'après les forces russes, cette frappe aurait fait sept morts et blessé 60 personnes.