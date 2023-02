Guerre en Ukraine : le patron du groupe paramilitaire russe Wagner pense prendre Bakhmout "en mars ou en avril"

Evguéni Prigojine estime que la lenteur des avancées russes est due à la "monstrueuse bureaucratie militaire".

Le tempo de l'offensive russe se précise. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a estimé que Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est ukrainien, ne sera pas conquise par Moscou avant "mars ou avril", estimant que la lenteur des avancées russes était due à la "monstrueuse bureaucratie militaire". "Pour prendre Bakhmout, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement", a dit Evguéni Prigojine, dans des vidéos publiées dans la nuit de mercredi à jeudi sur février sur Telegram.

"Je pense qu'on aurait pris Bakhmout s'il n'y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire, et si on ne nous mettait pas des bâtons dans les roues tous les jours", a fustigé Evguéni Prigojine dans une autre vidéo sur la chaîne Telegram de son service de presse. Selon lui, le fait que Wagner ne puisse plus recruter de prisonniers pour aller au front en échange d'une amnistie constitue une "saignée" pour son organisation.

L'organisation paramilitaire privée Wagner est en tête de l'offensive contre Bakhmout depuis des mois au prix de pertes très importantes. Elle a recruté en grand nombre des détenus pour aller combattre en Ukraine.