Guerre en Ukraine : le "oui" en tête du référendum d'annexion selon la Russie

L'heure est au dépouillement, dans la soirée du mardi 27 septembre. Dans les régions de Kherson, Zaporijia et Louhansk, les autorités russes ont déjà décrété que le "oui" l'emportait largement. Dans la matinée, Vladimir Poutine ne laissait pas de place au doute. "Dans le cadre de cette opération spéciale et du déroulement des referendums dans le Donbass, le sauvetage de ces populations sur tous ces territoires est au centre de l'attention de notre société et de notre pays", a-t-il déclaré. Toute la journée, la télévision d'Etat russe a montré des électeurs en train de voter. Même sur le territoire russe, des Ukrainiens, qui ont choisi de s'exiler au début de la guerre, ont été amenés par autocar, et invités à voter sur fond de musique folklorique.

Le secrétaire général de l'OTAN craint une surenchère militaire

Dans la soirée, l'ONU a annoncé qu'elle soutenait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, craint une surenchère militaire. "Les simulacres du referendum, la rhétorique nucléaire combinée avec la mobilisation des forces armées en Russie, tout cela est une grave escalade du conflit", estime-t-il. La ministre française des Affaires étrangères, en déplacement à Kiev (Ukraine), a qualifié les élections de "mascarades". Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé en réaction "un signal très fort" de la France.