Sur des images saisissantes, on voit les derniers instants du Moksva. L’avant du bateau est en feu, les lances à incendie ont été actionnées, le navire s’enfonce dans une mer calme. L’image est authentique, elle a été comparée avec plusieurs photos, et tout concorde. Le croiseur russe a d’ailleurs brièvement été filmé par les secours. Mais pour le Kremlin, ce ne sont pas des preuves. "Nous avons vu les images mais nous ne pouvons pas dire à quel point elles sont authentiques et vraies", a déclaré le porte-parole du Kremlin, lundi 18 avril.



Un secret d'Etat

Moscou affirme que l’incendie a eu lieu de manière accidentelle, et non à cause de frappes ukrainiennes. Dimanche 17 avril, le ministère de la Défense russe a dévoilé une vidéo montrant une centaine de rescapés du naufrage. Mais où sont passés les autres ? Sur Facebook, un père de famille ne cache pas sa colère car il n’a plus de nouvelles de son fils, marin à bord du Moksva. Un autre sous-officier a aussi disparu, selon sa femme. Interrogée par un journaliste indépendant russe, une mère dont le fils a survécu affirme qu’il y aurait une quarantaine de morts. Les autorités russes restent silencieuses. Le naufrage reste pour l’heure un secret d'Etat.