Guerre en Ukraine : la Russie prétend avoir sauvé l’équipage du Moksva à travers une vidéo

S. Lequesne, C. Cuello, B. Bervas

Des interrogations subsistent trois jours après le naufrage du Moksva, le navire russe qui a coulé en Mer Noire. Moscou dit avoir sauvé l’équipage, et a diffusé, dans une vidéo publiée samedi 16 avril, des images des prétendus rescapés.

Sur des images diffusées, samedi 16 avril, par le ministère de la Défense russe, des hommes en uniforme de marin sont présentés comme l’équipage rescapé du Moksva. Le capitaine du navire est également sur les images. Pour Moscou (Russie), il s’agit de montrer que tous les soldats sont sains et saufs. "L’équipage du bateau Moksva se trouve sur la base principale héroïque de Sébastopol. Ces officiers vont continuer de servir dans la marine", a déclaré l’amiral Nikolaï Levmenov, le commandant en chef de la marine russe. Alignés au garde-à-vous, les militaires sont une centaine. Pourtant, le navire comptait près de 500 hommes.



Une version officielle qui fait douter les experts

Selon Moscou, le naufrage n’a fait aucune victime. Une version dont doutent plusieurs experts. "Le navire était en train de couler, il est donc très probable qu’à ce moment-là, un certain nombre de marins sont restés coincés dans le bateau et que d’autres ont été évacués. Mais de toute façon, il y a eu des victimes", juge le général Vincent Desportes, professeur de stratégie militaire à Sciences Po.

À Sébastopol (Crimée), une cérémonie est venue perturber la version officielle. Sur une couronne mortuaire est inscrit un message troublant : "Hommage au Moksva et à ses marins". Aucun d’eux n’a pourtant officiellement disparu. Moscou continue de parler d’un incendie accidentel, et non d’un bombardement par les Ukrainiens.