Guerre en Ukraine : le ministre des Affaires étrangères ukrainien évoque un sommet pour la paix d'ici fin février, sous l'égide de l'ONU

Dmytro Kuleba a précisé que la Russie pourrait être invitée à la table des négociations, si elle accepte des poursuites devant une cour internationale pour les crimes de guerre commis depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.

Des négociations pour mettre un terme à l'offensive russe en Ukraine ? Dans un entretien accordé lundi 26 décembre à l'agence de presse américaine Associated Press (en anglais), le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a déclaré que Kiev visait l'organisation d'un sommet pour la paix d'ici la fin du mois de février, de préférence sous l'égide de l'ONU.

Le chef de la diplomatie ukrainien a toutefois posé un préalable à d'éventuelles négociations : que Moscou accepte des poursuites devant une cour internationale pour les crimes de guerre commis en Ukraine. La Russie "ne pourra être invitée pour cette étape que par ce biais", a déclaré Dmytro Kuleba, qui estime que "toute guerre se termine par la voie diplomatique".