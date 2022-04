Guerre en Ukraine : le Donbass, un territoire en guerre depuis huit ans

Si la Russie a lancé l'assaut pour s'emparer de l'Est de l'Ukraine, la région est habituée aux conflits armés qu'elle subit depuis 2014, entre Ukrainiens et séparatistes pro-russes.

Le Donbass, une région en guerre depuis 2014, dont les séparatistes pro-russes avaient déjà annexé une partie du territoire. Thibault Franceschet, journaliste chez franceinfo, fait un point sur l'état des forces sur le terrain. "Il y a des combats incessants entre séparatistes pro-russes et Ukrainiens. C'est un territoire en guerre permanente depuis huit ans. Juste avant le début de l'invasion russe en Ukraine, Lougansk et Donetsk se sont auto-proclamées en républiques séparatistes et reconnues comme tel par Moscou. L'armée russe est présente au sud autour de Marioupol, au nord autour de Kharkiv et Izioum, ainsi qu'à l'est du Donbass", explique-t-il.

L'armée russe avantagée

Dans cette zone, la situation géographique est largement à l'avantage du Kremlin. "L'objectif des Russes est d'avancer vers l'ouest pour prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass, avec notamment la ville de Kramatorsk, visée par des bombardements ces dernières heures. Ils peuvent compter sur un soutien logistique à la fois depuis l'Est de la Russie, depuis le nord, mais aussi depuis le sud par la Crimée. Cela leur permettrait de s'emparer de tout l'Est de l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, la situation est un peu plus compliquée puisque Donetsk se situe à 1 200 kilomètres de Lviv, près de la frontière polonaise, là où arrivent la plupart des armes fournies par l'Europe. Cela prend donc un certain temps pour les acheminer jusqu'à l'Est de l'Ukraine", souligne Thibault Franceschet.