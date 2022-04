Guerre en Ukraine : l'offensive russe a débuté dans le Donbass, à l'est du pays

Dans la soirée du lundi 18 avril, le président ukrainien avait annoncé que l'armée russe avait lancé son offensive sur le Donbass. Les États-Unis assurent que les Russes y ont massé toutes leurs troupes, et envoyé 10 000 soldats de plus. Les autorités ukrainiennes appellent la population à fuir par tous les moyens.

Les sirènes retentissent dans les rues de Kramatorsk (Ukraine), mardi 19 avril, après un nouveau bombardement qui a frappé la ville stratégique du Donbass, territoire dont les Russes veulent s'emparer. Au moins un mort est à déplorer, et trois civils sont blessés. L'armée russe a lancé son offensive dans l'est de l'Ukraine. Les bombardements s'intensifient dans plusieurs villes du Donbass, comme Marioupol (Ukraine) ou Louhansk (Ukraine), pour consolider les positions russes.

50 000 à 60 000 soldats russes dans le Donbass

"L'armée russe remplit la tâche qui lui a été assignée par son commandant en chef. L'objectif est de libérer totalement les républiques de Donetsk et de Louhansk, et d'y implanter la paix", a déclaré le ministre russe de la Défense. À Kharkiv (Ukraine), une ville déjà intensivement bombardée durant les dernières semaines, au moins quatre civils auraient trouvé la mort. Le président ukrainien affirme que son pays est prêt à résister aux 50 000 à 60 000 soldats russes regroupés dans l'Est ukrainien.