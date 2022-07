Guerre en Ukraine : le Conseil de l'Europe souligne "l'impératif de rendre justice" aux victimes du conflit

Elle alerte sur les "effets désastreux" de l'invasion russe sur les droits humains des Ukrainiens. La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Dunka Mijatovic, a insisté sur "l'impératif de rendre justice" aux victimes de la guerre en Ukraine, vendredi 8 juillet.

"L'attaque de la Fédération de Russie a donné lieu à des violations graves et massives des droits humains et du droit international humanitaire, avec des effets désastreux sur l'exercice de pratiquement tous les droits humains par la population en Ukraine", résume-t-elle gravement dans un mémorandum sur les conséquences de la guerre. Le Conseil de l'Europe est la vigie des droits humains sur le continent.

Dunka Mijatovic cite notamment "des exécutions arbitraires", "des disparitions forcées", "des violations du droit à la propriété", ainsi que "des cas de torture et de mauvais traitements", des "violences sexuelles" ou encore des détentions arbitraires.

"Les énormes pertes en vies humaines et l'ampleur des destructions défient l'entendement." Dunka Mijatovic, Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe dans un mémorandum sur les conséquences de la guerre en Ukraine

La Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, qui s'était rendue en Ukraine en mai, appelle "au respect du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire".

Protéger les victimes

Si ces allégations d'atteinte aux droits humains "devraient faire l'objet d'une enquête approfondie", "la priorité doit être maintenant de créer des conditions sûres pour les survivants, de leur assurer un accès effectif aux voies de recours et à la justice, et de privilégier la protection de leur dignité et de leur bien-être", a souligné Dunka Mijatovic. Celle-ci appelle à porter une "attention particulière et urgente" aux enfants et aux femmes.

Pour la Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, "la Fédération de Russie et l'Ukraine ont toutes deux l'obligation d'enquêter et de poursuivre les auteurs de violations massives des droits humains et d'infractions graves au droit humanitaire international", a-t-elle rappelé. Cette justice doit également passer par "une coordination efficace entre les acteurs nationaux et internationaux" et "une coopération efficace avec la Cour pénale internationale", ainsi qu'"un soutien à long terme au système judiciaire ukrainien".