Guerre en Ukraine : le Conseil de l'Europe s'inquiète du "recul de la démocratie" et appelle au "retour à la paix" sur le continent

Selon la secrétaire générale de l'organisation, qui réunit 46 pays, l'invasion russe a eu un "profond impact" en causant "d'immenses souffrances".

Le Conseil de l'Europe a mis en garde, vendredi 5 mai, contre "le recul de la démocratie dans de nombreux domaines" sur le continent, du fait notamment de la guerre en Ukraine. Marija Pejcinovic Buric, la secrétaire générale de l'organisation qui réunit 46 pays, a insisté sur "le profond impact de l'agression brutale et illégale que la Russie continue de mener contre l'Ukraine". Cette dernière est membre du Conseil de l'Europe, dont Moscou a été exclu juste après l'invasion de son voisin.

Cette agression "a causé d'immenses souffrances", a-t-elle poursuivi, évoquant "les centaines de milliers de morts, les millions de réfugiés, les récits terrifiants de tortures, de viols et de pertes". "Nous aspirons à un retour à la paix : une paix durable fondée sur la justice", a-t-elle déclaré dans son rapport annuel publié vendredi.

"Nous demandons donc aux Etats membres de faire la preuve de leur détermination pour que [la Russie] soit le premier et le dernier pays à s'affranchir de nos valeurs et à quitter notre organisation, que la démocratie cesse de reculer et que cette tendance s'inverse." Marija Pejcinovic Buric, secrétaire générale du Conseil de l'Europe citée par l'AFP

Plus largement, elle a pointé dans son rapport "l'augmentation des actes de violence visant des journalistes, le recours à la surveillance pour les suivre et les intimider", les législations utilisées de façon "abusive" pour "limiter l'activisme et la liberté d'association et de réunion de la société civile" ou encore "l'usage excessif de la force contre les manifestants". Les dirigeants des Etats membres du Conseil de l'Europe, vigie des droits humains sur le continent européen, doivent se réunir les 16 et 17 mai, pour un sommet à Reykjavik (Islande).