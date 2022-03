Guerre en Ukraine : le conflit met en exergue la dépendance européenne au gaz russe

Dans son discours du mercredi 2 mars, Emmanuel Macron a souligné le besoin de sortir de la dépendance énergétique et aux matières premières. La Russie est d’ailleurs l’un des principaux producteurs et importateurs de gaz en Europe.

Comment l’Europe est-elle approvisionnée par le gaz russe ? En 2020, plus de 43% du gaz importé en Europe provenait de la Russie. Parmi les pays européens dépendant exclusivement du gaz russe, on retrouve la Lettonie ou la République tchèque. L’Allemagne s’approvisionne à 66% en Russie. Pour la France, le chiffre tombe à 16%, le premier fournisseur étant la Norvège. "En cas d’arrêt total des importations de gaz russe, l’Union européenne serait capable de passer l’hiver prochain sans trop de casse", relaye la journaliste Aurélie Schiller. Mais face à la crise, l’Europe doit commencer à réfléchir à s’approvisionner ailleurs, comme en Algérie.

Trouver des solutions plus pérennes

Mais alors, comment sortir de cette dépendance ? Pour Francis Perrin, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), la réponse n’est pas simple. "On ne peut pas rapidement se passer de 40% de nos approvisionnements", entame-t-il. Et le spécialiste des questions énergétiques de poursuivre : "Il faut évidemment contacter d’autres fournisseurs", même s’il ne s’agirait que d’une "contribution, pour passer un cap difficile", avant de trouver des solutions plus pérennes.