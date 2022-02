"Il va y avoir des coûts pour notre économie, des coûts potentiels pour les Français et les Françaises", a déploré Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, lundi 28 février sur franceinfo, dans le contexte de guerre en Ukraine. Selon lui, il faut se "préparer" à ce que "la Russie ferme ses exportations de gaz vis-à-vis de l'Europe".

"On a vu notre vulnérabilité sur la santé, on voit aujourd'hui notre vulnérabilité sur l'énergie", a-t-il poursuivi, considérant que "s'il y a un moment où l'on doit repenser notre modèle c'est maintenant".

Un chèque énergie pour "éviter les chocs sur le pouvoir d'achat"

Dans l'urgence, "pour éviter les chocs sur le pouvoir d'achat", Yannick Jadot a plaidé pour la mise en place d'un "chèque énergie de 400 euros pour les 6 millions de familles qui en bénéficient déjà et de 100 euros pour les 15 millions de familles de la tranche au-dessus". Mais sur le long terme, "pour redevenir souverain d'un point de vue énergétique", le candidat a appelé à un "plan d'investissement massif" européen sur les économies d'énergies. Il a insisté sur la nécessite de "sortir de la dépendance aux énergies fossiles" et a donné pour exemple "l'uranium français qui vient du Kazakhstan sous contrôle russe, d'Ouzbékistan, sous contrôle russe et du Niger, où la situation est compliquée" ou encore le cas de l'Allemagne où "la moitié du stockage du gaz est géré par Gazprom", le géant gazier russe.

"Les énergies renouvelables sont des énergies de sécurité et de liberté internationale puisqu'on ne dépend de personne, sinon du vent, du soleil et de l'eau." Yannick Jadot à franceinfo

Selon lui, "au-delà de notre souveraineté énergétique", "c'est la clé du pouvoir d'achat des Français et des Françaises". "Cela limite toutes les complaisances exécrables vis-à-vis de Vladimir Poutine et c'est bon pour le climat", a-t-il résumé. Le candidat écologiste a également appelé "à agir en solidarité" et à "mutualiser les coûts et les risques de pénuries s'il devait y en avoir". Même si les scénarios évoqués considèrent qu'il n’y aura "pas de problème d'approvisionnement jusqu'à l'hiver prochain", il peut – selon lui– y avoir "des difficultés au sein de l'Union européenne".

Pour Yannick Jadot, "ce qu'il se passe c'est la tentative d'établissement d'un nouvel ordre mondial" de la part des "dictatures" comme "la Chine qui achète des terres agricoles en France, ou la Russie qui veut nous contrôler du point de vue énergétique". "C'est un capitalisme qui s'exonère de toute responsabilité environnementale", a dénoncé le candidat écologiste.