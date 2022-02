"Dimanche en politique" : pour Yannick Jadot, "il faut sortir la Russie de toute la communauté internationale"

"Dimanche en politique" recevait dimanche 27 février Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle de 2022 et député européen. Conflit en Ukraine, élection, programme…. Il répondait aux questions de Francis Letellier à 42 jours du premier tour.

Yannick Jadot multiplie les déclarations autour de l’Ukraine. Samedi 26 février, des rassemblements en soutien au peuple ukrainien contre l’invasion russe ont eu lieu un peu partout en France, le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle de 2022 était place de la République, à Paris. Il appelle à "trouver tous les gestes de solidarité", car les mobilisations citoyennes sont aussi "un moyen de pression, pour que les sanctions soient massives et qu’on obtienne le retrait des troupes russes d’Ukraine". Il est également favorable à l’accueil des réfugiés ukrainiens sans condition.

Côté sanctions, "il faut être absolument intransigeant et d’une brutalité totale sur le patrimoine et tous les comptes bancaires des oligarques russes en Europe. Il faut sortir la Russie de toute la communauté internationale, de toutes les instances internationales, et même des événements sportifs", déclare Yannick Jadot.

Va-t-il donner son parrainage à un candidat ?

Par ailleurs, dès jeudi 24 février, le candidat EELV a défendu l’idée d’envoyer des armes défensives en Ukraine. Faut-il aller jusqu’à armer la population ? "Il faut les aider à avoir des gilets pare-balles, des casques", répond-il. En disant cela, Yannick Jadot rompt avec la philosophie des écologistes : l’antimilitarisme, le désarmement. Assume-t-il ce tournant ? "Bien sûr, mais ce n’est pas un tournant. Je considère être un pacifiste, mais à un moment donné, quand vous avez des populations civiles, une armée qui se bat contre un envahisseur pour défendre sa liberté, évidemment, c’est un choix que j’assume."

Sur l’élection présidentielle, Yannick Jadot est interrogé sur sa volonté de donner son parrainage à un candidat qui ne l’a pas encore. "Je vais voir, du côté de Christiane Taubira ou Hélène Thouy", fait-il savoir. Enfin, il est interrogé sur son programme et ses propositions envers les agriculteurs. "Je renforcerai la loi Egalim.(…) Il faut baisser les coûts de production. Le modèle agricole que nous portons, comme notre modèle énergétique, c’est un modèle de réduction de notre fragilité, de résilience et rémunérateur", conclut-il.