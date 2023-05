Au milieu de la guerre et des raids aériens, surgit une oasis inattendue : le cinéma.

Une salle de cinéma dans une ville ukrainienne, du moins ce qu'il en reste. Un missile envoyé par les Russes a tout détruit : heureusement, il n'y avait aucun spectateur. "À cause de l'immense incendie, des pompiers sont venus et ont éteint le feu mais c'était trop tard", explique le gardien. D'autres salles tiennent toujours. Et malgré les dangers, les Ukrainiens recommencent à fréquenter les salles de cinéma. Des jeunes femmes envoient un selfie à leurs fiancés qui combattent sur le front. "Si on ne fait pas des choses de la vie normale, onva tous devenir fous", témoigne l'une d'elles.

Le cinéma tourne au ralenti

Les studios sont quasiment à l'arrêt. Le cinéma ukrainien est en sursis et certains de ses acteurs, même célèbres, portent désormais le treillis. Véritable star dans son pays, Oleg Shulga travaille dans le plus grand secret avec une brigade de reconnaissance. Samedi 27 mai, dans un décor d'hôpital, la troisième partie d'une série devait être tournée mais trop de drones russes ont attaqué Kiev pendant la nuit. Les deux premiers épisodes racontent le quotidien des civils restés en Ukraine malgré la guerre.