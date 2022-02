Guerre en Ukraine : la vive inquiétude des Ukrainiens de France

Pour les Ukrainiens qui vivent en France et suivent de près les événements, la situation est intenable. Certains pensent à leurs proches et à leur famille sur place. Partagés entre la peur et un sentiment d'impuissance, ils se sont livré à France Télévisions, jeudi 24 février.

Une célébration a eu lieu en milieu de matinée, jeudi 24 février, dans une église ukrainienne de Senlis (Oise). Les fidèles, les yeux rivés sur leur téléphone, ont suivi les événements en direct. Ils savaient la guerre imminente, mais n'en sont pas moins choqués. "Et voilà, ça s'est passé aujourd'hui. C'est vraiment le pire pour nous. On a prié, on a appelé notre famille, on les soutient, on est inquiet", confie l'une d'eux.



Rassemblement à Paris devant l'ambassade de Russie

À Lille (Nord), Marie-Luce Wojnarowski, présidente de l'association ukrainienne AUKR dans la région Nord-Pas-de-Calais, suit les mouvements russes depuis 5 heures du matin. "Ce matin, il y a une personne qui m'a appelée, qui m'a même laissé un message : les Ukrainiens demandent de l'aide aux autres pays", rapporte-t-elle. Partout, en France, la communauté ukrainienne se mobilise. Une femme, qui vient d'échanger avec son cousin, est inquiète. Une autre, à Nice (Alpes-Maritimes), vient de parler avec sa mère, en Ukraine. "Pour l'instant, elle n'a pas peur, elle reste calme. Mais moi, j'ai plus peur qu'elle", dit-elle. Un rassemblement a également lieu à Paris, devant l'ambassade de Russie.