Guerre en Ukraine : la ville de Marioupol est tombée

Marioupol (Ukraine) est tombée samedi 21 mai. Détruite à 90%, la ville a été désertée par les trois quarts de ses habitants. Elle est désormais entièrement aux mains de l’armée russe, qui a diffusé les images des soldats ukrainiens prisonniers. Une manière de montrer que les ennemis sont bien traités. Ces hommes tenaient l’usine Azovstal, l’ultime poche de résistance ukrainienne. Après trois mois de bombardements incessants, Marioupol a fini par céder. Cela représente une prise stratégique pour les Russes. Ils peuvent désormais faire la jonction terrestre entre les deux zones ukrainiennes qu’ils contrôlaient déjà.

Moscou nie toujours son rôle dans le bombardement du théâtre

Cette victoire a été acquise au prix de terribles destructions : plus de 20 000 personnes sont décédées. Le 16 mars a été l’une des pires journées avec le bombardement du théâtre de la ville qui abritait un millier de civils. 300 personnes sont mortes. Une semaine plus tôt, c’est l’hôpital pour enfants qui avait été la cible des frappes russes. Des images montraient une femme enceinte blessée : elle et son bébé n’ont pas survécu. De son côté, Moscou a toujours nié sa responsabilité dans le drame.