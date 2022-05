Guerre en Ukraine : une médecin dévoile les images de son travail à Marioupol

Médecin, Yuliia Paievska a fait le choix de se filmer durant son travail à Marioupol (Ukraine), une ville ravagée par le conflit entre les forces russes et ukrainiennes. Elle a réussi à transmettre ses images avant d’être capturée par les Russes. Cela devait servir pour un documentaire diffusé sur Netflix. Finalement, elle témoigne de l’horreur qu’elle a constaté dans cette ville. Un jeune garçon et sa sœur sont arrivés grièvement blessés lors d’un échange de tirs le 26 février, deux jours après le début de l’invasion russe. En voyant que le garçon ne survivra pas, la docteure éclate en sanglots.

Les autorités russes affirment ne pas la détenir

Si ces images sont accessibles, c’est parce qu’Yuliia Paievska est parvenue à les donner à des journalistes. Pour cela, elle les a transmises via une clé USB dissimulée dans un tampon. Le 12 mars dernier, elle dit dans un message aux journalistes que dans ce support numérique, il y a "des informations sur toutes les personnes blessées depuis le début de la guerre jusqu’à maintenant". On la voit sauver des vies sans distinctions de nationalités. Elle intervient même lorsqu’elle voit un soldat ukrainien ramener un Russe et le trainer par terre en l’insultant. Portée disparue jeudi 19 mai, elle serait retenue prisonnière en Russie même si les autorités russes affirment ne pas la détenir.