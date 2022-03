Guerre en Ukraine : la ville de Lviv bombardée depuis la mer Noire

L’épais nuage de fumée en provenance de la zone de l’aéroport se voit depuis le centre-ville. Jusqu’à présent Lviv (Ukraine) avait été relativement épargnée par les combats. Mais, aujourd’hui, les habitants de cette ville de l’ouest de l’Ukraine, près de la frontière polonaise, s’inquiètent. Ils se sont réveillés à 6h, vendredi 18 mars, avec le bruit des sirènes et des ambulances. L’armée russe a frappé à 10 km à vol d’oiseau, du cœur historique, depuis la mer Noire.

En sécurité nulle part

Les autorités ukrainiennes parlent d’une seule personne blessée. Les tirs auraient touché une usine de maintenance et de réparation d’avion qui était vide. Selon l’armée et le maire de la ville, elle aurait été la cible de plusieurs missiles de croisière. "Cela montre qu’il n’y a plus d’endroit où être en sécurité en Ukraine. Nous sommes attaqués et personne ne peut prédire où les prochains missiles vont frapper", a déclaré Andriy Sadovoy, maire de Lviv.