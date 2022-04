Guerre en Ukraine : la ville de Borodyanka dévastée par les frappes russes

À Borodyanka (Ukraine), les missiles et les bombes ont frappé la ville aveuglément, mercredi 6 avril. Un immeuble n’était pas une enceinte militaire mais pourtant les neuf étages ont été pulvérisés par une frappe aérienne. Dans les ruines, on retrouve quelques fragments de vie, des bouts de tissus déchirés et des victimes encore piégées. "Il y a des gens sous les décombres partout, des centaines là-bas et ici aussi", décrit une habitante. Aux abords de la ville, des centaines de caisses d’armement ont été abandonnées dans les champs.



200 victimes selon le maire de la ville

"Sur l’autoroute principale qui mène à Kiev, ce convoi de renfort logistique russe, il a été stoppé net ici par l’armée ukrainienne", détaille le journaliste Arnaud Comte, présent sur place. Les obus et tirs d’artillerie visaient parfois directement les civils. Au moins 200 victimes ont été recensées par le maire de la commune. "Dès qu’ils voyaient une fenêtre ouverte, ils ouvraient le feu", raconte-t-il. Les habitants sont aujourd’hui inhumés dans des recoins de terres ou derrière des bâtiments. Une tâche difficile pour les soldats qui affirment qu’ils ont également dû enterrer des enfants parmi les victimes.