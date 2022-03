Guerre en Ukraine : la stratégie de Vladimir Poutine est-elle fragilisée ?

En Ukraine, la guerre éclair n’a pas eu lieu et le risque d'enlisement apparaît. Vladimir Poutine, qui a limogé deux responsables du renseignement russe, montre-t-il des signes de fébrilité ?

Des photos, sur lesquelles des chars russes sont abandonnés le long des routes, calcinés et démantelés, illustrent les déconvenues en Ukraine de la deuxième puissance militaire mondiale. Sur d'autres images, des soldats ukrainiens récupèrent les armes de soldats russes. Ces séquences, largement diffusées par les Ukrainiens, fragilisent-elles Vladimir Poutine ? "Si l'armée russe est paralysée, et c'est ce qui semble être le cas, [son] régime pourrait être en mauvaise posture. Car dans la longue histoire russe, une guerre perdue, c'est très mauvais pour un dirigeant", analyse Marc Cancian, expert au center and strategic international studies.

Vladimir Poutine "contrarié" ?

Selon des sources britanniques, Vladimir Poutine avait limogé deux chefs du FSB les services de renseignement russes. "Il est contrarié, certainement, par la manière dont les choses se sont passées dans les premiers jours. Mais dans tous les cas, ça le pousse dans ses retranchements, et il n'est pas question pour lui de renoncer", explique Jean-Sylvestre Mongrenier, spécialiste en géopolitique russe. Dans la soirée du dimanche 13 mars, 300 personnes ont été arrêtées à Moscou (Russie), alors qu'elles manifestaient contre la guerre.