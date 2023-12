Guerre en Ukraine : la semaine à venir "va être difficile et peut-être catastrophique", estime le rédacteur en chef de "Russian Monitor" - (franceinfo)

Lundi 11 décembre, Olivier Védrine, professeur et rédacteur en chef du journal russe "Russian Monitor", est l'invité du 19/20 info pour revenir sur les enjeux de la semaine décisive qui débute pour l'Ukraine.

Lundi 11 décembre, une semaine cruciale débute pour l'Ukraine. "On rentre dans le vif du sujet au niveau des engagements à long terme. Effectivement, cette semaine va être difficile et peut-être catastrophique", explique Olivier Védrine, professeur et rédacteur en chef du journal russe Russian Monitor, sur le plateau du 19/20 info.

Convaincre le Congrès américain

Première étape de cette période importante : mardi, au Congrès américain, Volodymyr Zelensky tentera de convaincre l'assemblée de voter la poursuite de l'aide militaire américaine, cruciale pour l'avenir de son pays. Une aide indispensable pour la survie de l'Ukraine, qui "est en danger de mort", estime Olivier Védrine.

"C'est aussi, pour les Occidentaux, la survie du camp occidental, parce que si on laisse tomber l'Ukraine, l'Occident sera marginalisé. Et d'autres pays, d'autres autocraties régleront leurs comptes en ne tenant pas compte de notre pseudo puissance, puisqu'on aura échoué à soutenir l'Ukraine", affirme Olivier Védrine. Pour lui, le président ukrainien a quand même des chances de convaincre le Congrès américain, car "tous les républicains ne sont pas trumpistes", et certains d'entre eux "veulent continuer d'aider l'Ukraine".