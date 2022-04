Guerre en Ukraine : la "russification" forcée des populations dans le Donbass

La ville de Volnovakha (République populaire de Donetsk) est passée sous contrôle russe et séparatiste, il y a un mois et demi. 70 % des bâtiments ont été touchés par des bombardements. Une seule école tient encore debout, malgré des cratères d'obus et ses vitres brisées. Ici, la politique de "russification" a débuté, avec des cours de géographie de la Russie, dispensés en russe. Dans la chorale du quartier, des enfants répètent en chantant des chants patriotiques russes. Ils préparent le 9 mai, une grande fête russe qui célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Des paiements en rouble

Le drapeau russe flotte sur la mairie. "C'est notre sœur, c'est notre mère", juge une habitante. Certains préfèrent garder le silence. "C'est difficile… Je ne sais pas", dit une autre. Si au marché les hryvnias ukrainiennes sont encore acceptées, les paiements se font de plus en plus souvent en roubles. De leur côté, les Russes affirment avoir "libéré" ces territoires, qui ont intégré "la République autoproclamée de Donetsk", ainsi que le rapporte le journaliste Luc Lacroix, présent sur place.