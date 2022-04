Guerre en Ukraine : la Russie tente son va-tout dans le Donbass

Une course contre la montre est engagée dans le Donbass entre les armées russe et ukrainienne. "À Marioupol, les bombardements sont très intenses. Les forces russes et séparatistes se sont emparées de la quasi-totalité de la ville, et au fil des jours, dans les quartiers où nous avons pu aller, nous avons vu que leurs contrôles se renforçaient", rapporte le journaliste Luc Lacroix depuis Donetsk (Ukraine) pour le 8 Heures de France 2, jeudi 7 avril.



S'emparer de la totalité du Donbass

Une poche de résistance ukrainienne subsiste autour de l'usine Azovstal. "Là-bas, les Ukrainiens ne sont plus ravitaillés. Ils ne semblent pas en mesure de contre-attaquer, mais cette zone est difficile à prendre pour les Russes", précise le journaliste, qui ajoute que "les renforts russes semblent se concentrer dans la partie nord du Donbass". "Les Russes veulent s'emparer de la totalité du Donbass, revendiqué par les séparatistes. C'est la justification première de leur opération militaire, et cela leur permettrait aussi de pouvoir revendiquer une victoire après les déconvenues essuyées ailleurs en Ukraine, notamment dans la région de Kiev", conclut Luc Lacroix.