Guerre en Ukraine : la Russie remplace à nouveau son commandant en chef de l'opération militaire en Ukraine

Sergueï Sourovikine, qui n'aura dirigé les opérations russes en Ukraine que pendant trois mois, est remplacé par le général Valeriy Gerassimov.

Encore un nouveau visage à la tête des troupes russes déployées en Ukraine. Valeriy Guerassimov a été nommé commandant en chef de l'opération militaire, a annoncé le ministère dans un communiqué (lien en anglais), mercredi 11 janvier. Ce dernier, jusqu'ici à la tête de l'état-major, remplace Sergueï Sourovikine qui n'aura finalement occupé le poste que pendant trois mois. Valéri Guerassimov aura pour adjoints les généraux Oleg Salioukov, Alexeï Kim et son prédécesseur, Sergueï Sourovikine. Selon le ministère, ce changement s'explique par un "élargissement des missions" à remplir et la "nécessité" d'une "interaction plus étroite" entre les composantes de l'armée.

Dans une analyse publiée mercredi soir, le ministère de la défense britannique estime qu'"il s'agit d’un développement significatif dans l’approche du président russe Vladimir Poutine en matière de gestion de la guerre. Le déploiement du chef d'état-major des armées en tant que commandant de théâtre est un indicateur de la gravité croissante de la situation à laquelle la Russie est confrontée et une reconnaissance claire que la campagne est en deçà des objectifs stratégiques de la Russie".

De son côté, le cercle de réflexion Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé aux Etats-Unis, imagine que cette nomination s'inscrit dans une tentative d'améliorer "le commandement et le contrôle russes en vue d'un effort militaire décisif en 2023" et dans "une démarche politique visant à renforcer le ministère russe de la défense" face aux mercenaires de Wagner, qui ont critiqué la conduite de la guerre par le Kremlin.