Guerre en Ukraine : la Russie bombarde plusieurs grandes villes ukrainiennes

En plein cœur de Kiev, en Ukraine, les bombardements étaient incessants, dans la matinée du lundi 10 octobre. Après trois mois sans combat​s, la capitale a rebasculé dans la terreur. Des missiles sont passés au-dessus d'habitants de la ville. Un pont de Kiev a notamment été pris pour cible. Un déluge de feu russe qui s'abat sans discernement, même au milieu d'un jardin d'enfants, en représailles ​de l'attaque du pont de Crimée, survenue le week-end du 8 octobre.

Selon Kiev, la Russie a lancé 83 missiles

Au-delà de Kiev, c'est toute l'Ukraine qui est touchée par cette vague de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois. Kiev affirme que la Russie a lancé 83 missiles depuis la matinée. "Ils cherchent la panique et le chaos, ils veulent détruire notre système énergétique, ils sont désespérés. Et la deuxième cible, c'est le peuple", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo. En réunion avec son conseil de sécurité, le président russe Vladimir Poutine a confirmé les frappes massives et punitives de lundi. Il a également menacé l'Ukraine : "Si les tentatives d'attentat terroriste sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères." Un bilan provisoire fait état de 11 morts et de ​89 blessés.