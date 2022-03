Guerre en Ukraine : la Russie annonce se concentrer sur le Donbass

À son 30ème jour, le conflit est peut-être en train de prendre un tournant. L'armée russe déclare que la première phase de son offensive en Ukraine est terminée et qu'elle va désormais se concentrer sur l'est du pays. L'adjoint au chef d'état-major russe, Sergueï Roudskoï, l'a annoncé, sans pourtant reconnaître la moindre difficulté. La guerre continue et, d'après le Kremlin, tout se passe comme prévu. "Initialement, nous n'avions pas prévu de prendre d'assaut des villes, afin de minimiser les pertes de soldats et dans la population civile. Mais parfois, cela s'est avéré nécessaire. Nous pouvons constater que l'opération spéciale se déroule avec succès, ce qui nous permet de concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal : la libération du Donbass", a-t-il déclaré.

Une armée russe mal préparée ?

Jusqu'ici, les principales avancées de la Russie ont eu lieu dans l'est et dans le sud du pays, mais aucune ville n'a encore été conquise. L'armée russe n'était peut-être pas assez bien préparée : des dizaines de transmissions radio non cryptées ont été vérifiées et dévoilées par le New York Times en début de semaine. Elles révèlent une armée russe avec des problèmes logistiques et des défaillances de communication.