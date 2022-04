Guerre en Ukraine : la République Tchèque livre des chars à l'Ukraine

"Moscou n'a pour l'instant pas réagi à cet envoi, qui n'a d'ailleurs pas été annoncé officiellement par la République Tchèque", affirme Julien Gasparutto, correspondant à Bruxelles, alors que le pays a livré, jeudi 7 avril, des chars à l'Ukraine. "Si Prague reste discrète, c'est parce que cet envoi pourrait, effectivement, constituer un tournant dans ce conflit", poursuit le journaliste.

Ne pas être considérés comme cobelligérants

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Occidentaux ont envoyé du matériel plus léger aux Ukrainiens, afin de ne pas être considérés comme cobelligérants par Moscou (Russie) et pour ne pas déclencher une guerre directe entre les membres de l'OTAN et la Russie. "Le secrétaire général de l'OTAN est d'ailleurs resté évasif, assurant que les Occidentaux allaient fournir plus de soutien", explique Julien Gasparutto. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a, de nouveau, demandé la livraison d'armes immédiatement.