Guerre en Ukraine : la lente avancée russe dans le Donbass

Les troupes russes progressent lentement dans la région du Donbass (Ukraine). Elles ne sont plus qu’à quelques kilomètres de Sloviansk.

À l’aide d’un drone, les séparatistes pro-russes filment leur dernière prise : Novotochkivské (Ukraine), une ville devenue un champ de ruines. Elle est située dans le Donbass. Sur des images, on constate la légère avancée de l’armée russe dans la région. Une avancée également reconnue par l’armée ukrainienne. Il y a eu des percées russes au nord de l’Ukraine et notamment dans le Donbass. Dans cette région, il y a une progression réelle mais très lente, les troupes n’avançant que lorsque tout ou presque a été bombardé.

L’armée russe se rapproche de Sloviansk

À Sloviansk, les sirènes résonnent quotidiennement. Les soldats russes ne sont plus qu’à quelques kilomètres de la ville. Les habitants se préparent à une possible attaque. "Cette semaine sera cruciale mais je pense que tout ira bien", déclare Vadim Liakh, le maire de la ville. Dans le même temps, à Zaporijia, les dépôts d’armes et de munitions sont ciblés par les Russes. Si la Russie assure en avoir détruit plusieurs mercredi 27 avril, l’Ukraine annonce qu’il n’y avait aucune arme dans les usines visées par les frappes.