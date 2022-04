Guerre en Ukraine : la gare de Kramatorsk, un lieu essentiel pour fuir

"Kramatorsk est la capitale du Donbass encore sous contrôle ukrainien et logiquement cette gare de Kramatorsk est bondée tous les jours de civils qui souhaitent fuir cette partie menacée de l'Est du pays", explique Maryse Burgot, envoyée spéciale à Kramatorsk (Ukraine), vendredi 8 avril. La ville, située dans l'Est du pays, sur laquelle se concentre l'offensive russe, a accueilli de nombreuses personnes qui souhaitaient fuir vers l'ouest.



Le prochain objectif militaire de Vladimir Poutine

"Ce sont, en fait, les autorités de cette région qui ont instamment demandé à tous ces civils de fuir cette région menacée. Vladimir Poutine en a fait son prochain objectif militaire", poursuit la journaliste. Le président russe souhaite prendre en tenaille cette région avec une opération militaire d'envergure, qui menace les civils. "C'est pour cela qu'il y avait tant de gens aujourd'hui dans cette gare à Kramatorsk", conclut Maryse Burgot.