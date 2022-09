Guerre en Ukraine : la fuite des riverains de la centrale nucléaire de Zaporijia

C'est sur un parking de Zaporijia (Ukraine) que la ville accueille la plupart des réfugiés en provenance des zones occupées par les Russes. Depuis quelques jours, ce sont surtout des habitants d'Enerhodar, où se situe la centrale nucléaire, que l'on retrouve ici. Pour eux, il est impossible de rester une minute de plus à proximité de la centrale, visée par des bombardements incessants.

" Ils m'ont interrogé pendant deux heures et demi"

"Les combats étaient de plus en plus intense. C'était même devenu beaucoup trop dangereux, on a voulu sauver nos enfants", confie une femme, dimanche 4 septembre. De son côté, Roman a emménagé dans un quartier populaire, qui sert de refuge, il y a quelques mois avec sa femme et ses enfants. Ouvrier, il travaillait dans la centrale de Zaporijia. "Des hommes armés sont venus me chercher à la centrale. Ils m'ont interrogé pendant deux heures et demi, sont allés chez moi, ils ont fouillé partout dans ma voiture et même dans mon garage", confie-t-il. Aujourd'hui, alors que la menace pèse encore sur la centrale, Roman n'a plus qu'un espoir : le départ des Russes de Enerhodar pour retourner enfin chez lui.