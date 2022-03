Guerre en Ukraine : la flambée des prix contraint des entreprises françaises à fermer

À Damparis (Jura), une cinquantaine de salariés de la Jurassienne de la céramique française sont mis au chômage partiel. Pour fonctionner, l'entreprise fait tourner toute la journée des fours. Avec la guerre en Ukraine, sa facture de gaz a été multipliée par dix. Les salariés espèrent que cette pause sera courte, mais celle-ci pourrait durer six mois.

Une montée des prix de matières premières, comme l'acier

À Massiac (Cantal), une entreprise de construction va, elle aussi, devoir mettre son personnel en activité partielle. Avec la montée des prix de l'acier, elle n'est plus rentable. "On fait des chantiers où on a le prix d'achat des poutrelles qui est plus important que le prix du devis", explique Michaël Boyer, directeur de CMF Structures. Cependant, selon Nicolas Mancret, avocat en droit du travail, toutes les entreprises ne pourront pas bénéficier du chômage partiel. Seules celles exposées à une grosse baisse de chiffre d'affaires pourraient le toucher.