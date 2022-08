Guerre en Ukraine : la Finlande veut limiter le nombre de visas touristiques accordés aux citoyens russes

Le pays nordique partage une longue frontière avec la Russie, et il est devenu un espace de transit important pour les touristes russes privés de vol vers l'Europe. Au point d'affaiblir les sanctions, estime le gouvernement finlandais.

Contraints par la fermeture de l'espace aérien, les citoyens russes sont de plus en plus nombreux à se rendre en Finlande, afin de transiter vers d'autres pays européens. Mais le ministre des Affaires étrangères finlandais, Pekka Haavisto, souhaite mettre le holà. Il a présenté un plan pour limiter les visas touristiques délivrés à ces ressortissants, jeudi 4 août. "Beaucoup ont vu cela comme un contournement du régime de sanctions", commente le membre du gouvernement.

La Finlande cherche à intégrer l'Otan et le soutien politique et populaire à l'alliance atlantique a monté en flèche après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Mais le pays nordique reste à ce jour le seul pays membre de l'UE et voisin de la Russie sans restrictions sur les visas touristiques pour les citoyens russes.

Le parti conservateur finlandais avait déjà proposé d'arrêter d'accorder de nouveaux visas touristiques aux Russes. "La situation est insupportable", estimait ainsi Jukka Kopra, un député du parti de la Coalition nationale interrogé par l'AFP. "Des Ukrainiens se font tuer, y compris des civils, des femmes et des enfants, et dans le même temps des Russes passent leurs vacances dans l'UE." Le ministre Pekka Haavisto avait répondu en évoquant plutôt des "alternatives" à un blocage complet. Le régime de Schengen et la loi finlandaise, en effet, ne permettent pas une interdiction totale des visas en fonction de la nationalité.

Plus de 100 000 visas touristiques en juillet

Helsinki, en revanche, peut réduire le nombre de visas délivrés en fonction de la catégorie, notamment les visas touristiques, a noté Pekka Haavisto. Le ministère a donc présenté une proposition au gouvernement qui permettrait à la Finlande de "donner la préférence" à des groupes comme les membres d'une famille et les étudiants, tout en réduisant les visas touristiques. Si le gouvernement donne son feu vert, une décision pourrait être prise d'ici la fin du mois.

Niiralan rajanylityspaikan lähelle ilmestyi venäjänkielisiä sotaa vastustavia kylttejä – paikallinen asukas: ”vähän tuli kylmät väreet” https://t.co/7rrrQUVcsO — Yle Uutiset (@yleuutiset) August 4, 2022

Avec la levée ou l'allégement des restrictions dues au Covid-19, le nombre de touristes russes passant en Finlande n'a cessé d'augmenter, passant de 125 000 en juin à plus de 185 000 en juillet. Pour le seul mois de juillet, plus de 10 000 visas de tourisme ont été délivrés à des Russes, selon les médias finlandais. Côté russe, les compagnies de cars de Saint-Pétersbourg disent tourner à plein régime avec Helsinki, d'autant que le train reliant les deux villes a été interrompu à cause des sanctions.

Les médias finlandais rapportent (en finnois) que des panneaux dénonçant la guerre en Ukraine ont brièvement été plantés à l'attention de ces touristes qui se rendent au poste frontière de Niirala. Le ou les auteurs de cette opération n'ont pas été identifiés.