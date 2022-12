Guerre en Ukraine : la date de Noël au cœur des revendications politiques

Pour le premier Noël depuis le début de l’invasion russe, certains Ukrainiens militent pour adopter la date du 25 décembre, plutôt que le 7 janvier, afin de se rapprocher du calendrier européen et de s’éloigner de la Russie.

Un sapin aux couleurs de l’Ukraine pour décorer la capitale et un autre dans les couloirs du métro de Kharkiv, ville devenue le symbole de la résistance ukrainienne. Noël 2022 sera forcément dans le pays, différent des autres, avec la guerre qui sévit depuis le début de l’année. La plupart des orthodoxes suivent le calendrier russe et vont le célébrer le 7 janvier, mais d’autres ont choisi le 25 décembre pour changer de calendrier et se rapprocher de l’Europe.

L’église de Dnipro va organiser des messes le 25 décembre

Des prêtres militent également pour fêter Noël le 25 décembre, alors qu’ils doivent enterrer des compatriotes quasiment tous les jours. “Quand la religion devient politique, cela fait des années que l’église ukrainienne orthodoxe de Dnipro tente de se défaire de l’influence, mais la guerre a forcément changé la donne. Pour la première fois de son histoire, cette église va organiser une messe le 25 décembre et ce sera la même chose dans la plupart des églises de la ville de Dnipro”, raconte sur place Anaïs Hanquet, envoyée spéciale en Ukraine.