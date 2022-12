Guerre en Ukraine : le Kremlin menace d'une "aggravation du conflit" avant la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis

Les Etats-Unis devraient annoncer la livraison d'armes à Kiev à l'occasion de ce déplacement du président ukrainien. Ce qui a fait réagir Moscou.

C'est un déplacement qui sonne comme un défi à Vladimir Poutine. La Maison Blanche a promis, mercredi 21 décembre, une nouvelle aide "significative" à l'Ukraine à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. L'hypothèse de nouvelles livraisons d'armes à Kiev a fait réagir le Kremlin : "Tout cela conduit certainement à une aggravation du conflit et n'augure rien de bon pour l'Ukraine", a affirmé son porte-parole Dmitri Peskov.

Sur Twitter, mercredi matin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé qu'il était "en route pour les Etats-Unis", où il doit rencontrer son homologue Joe Biden et faire un discours devant le Congrès, afin de "renforcer les capacités de résilience et de défense". Les Etats-Unis pourraient notamment fournir aux Ukrainiens un système antiaérien et voter une nouvelle enveloppe de soutien de près de 45 milliards de dollars.