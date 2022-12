Planète : la rivière de l’île de Palawan, un trésor souterrain

L’île de Palawan abrite une riche biodiversité dans un cadre idyllique. Une nature que les autorités veulent préserver avec plusieurs mesures.

Sur l’île de Palawan, aux Philippines, le bleu turquoise se mêle aux nuances de gris des falaises de calcaire et au vert vibrant de la forêt tropical. L’un des plus beaux endroits de la planète, qui abrite l’une des plus longues rivières souterraines au monde. Elle prend sa source directement dans la mer. Pour la découvrir, il faut embarquer dans un bateau traditionnel philippin. À l’intérieur, la barque est plongée dans l’obscurité et le silence, seul le bruit des pagaies vient rythmer la visite.



Une biodiversité qu’il faut protéger

Au fil de cette rivière, longue de huit kilomètres, atteignent par endroit 65 mètres de hauteur. Un environnement mystique où il est possible d’observer un phénomène rare. Venant directement de la mer, la rivière est sujette aux marées à l’intérieur même de la grotte. Une rivière entourée de 22 000 hectares de forêt parfaitement préservés dans laquelle vit une biodiversité exceptionnelle avec notamment des varans et des singes. Une richesse que les autorités locales veulent protéger en traquant les braconniers et les bucherons illégaux. Le nombre de tickets a également été réduit à 600 visiteurs par jour.